L'Inter fa sul serio per Jonathan David. L'attaccante canadese, in scadenza di contratto a giugno con il Lille, è finito nel mirino dei nerazzurri per la prossima stagione, e la dirigenza interista sta già muovendo i primi passi per anticipare la folta concorrenza.