Inter, occhi su David: interesse che parte da lontano. Il Lille non farà sconti

Il nome del talentuoso attaccante canadese, classe 2000, è presente da tempo sulla lista della dirigenza nerazzurra

Il nome emerso oggi in ottica Inter è quello di Jonathan David : l'attaccante del Lille, classe 2000, si sta affermando come uno dei giovani più interessanti dal panorama internazionale, attirando su di sè le attenzioni di numerose big europee. Il canadese, come rivela La Gazzetta dello Sport, è sulla lista della dirigenza nerazzurra da tempo, e non solamente da poche settimane:

"Il contratto del giocatore scade nel 2025 e il Lille ha speso una trentina di milioni di euro per acquistarlo dal Gent nell'estate 2020, con l'obiettivo di sostituire Victor Osimhen. Nel corso degli anni sono diverse le squadre italiane che hanno messo gli occhi su Jonathan: durante il lockdown in Catalogna si parlava di un interessamento dell'Inter per il dopo Lautaro (ai tempi costantemente associato al Barcellona), in occasione di Roma-Gent nel febbraio 2020 molti club osservarono con attenzione. E sono due le società che si mangiano le mani: prima di trasferirsi in Belgio, David fece provini con Salisburgo e Stoccarda. Ma non andarono bene".