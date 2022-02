Inter, David piace da tempo: “Fissato il prezzo per l’erede di Osimhen”

Il nome di Scamacca in cima alla lista per l’attacco, ma non solo. L’Inter pensa anche ad altri profili e tra questi c’è Jonathan David

“Protagonista indiscusso della Ligue 1 in corso, erede di Osimhen nel Lille, non è mica una novità, per gli scout nerazzurri: l’attaccante è seguito in da quando giocava in Belgio, nel Gent, club nel quale l’Europa si è accorta di lui. Ora il prezzo è cambiato: ci vogliono 50 milioni di euro per portarlo via dal Lilla, bottega storicamente cara. E sul canadese ci sono gli occhi di mezza Europa: si è fatto il nome del Barcellona, pure del Milan, anche dalla Premier sono arrivati segnali di interesse. Il suo agente Nick Mavramaras ha dichiarato giusto un mese fa: «A fine stagione lascerà sicuramente il Lilla». L’investimento è oneroso. Ma per caratteristiche, Jonathan David rappresenta proprio il profilo di calciatore che manca in organico a Inzaghi, ovvero un attaccante in grado di attaccare la profondità: non lo fa Dzeko, poco o niente Lautaro, Sanchez neppure a parlarne, lo stesso Correa ha altre caratteristiche. In nerazzurro potrebbe sbarcare in caso di cessione di Lautaro. E, ragionando in linea puramente teorica, si completerebbe alla perfezione con Dzeko”, si legge.