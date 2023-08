Mercato Inter, un dentro-fuori accenderà agosto. Difesa, il colpo può essere un ‘non-braccetto’

"Oggi l’Atalanta non apre neanche al prestito di Demiral, ma il turco è di fatto fuori dal progetto di Gasperini e, col passare delle settimane, i bergamaschi potrebbero ammorbidirsi. Demiral non è un “braccetto”, ma un marcatore che potrebbe fare comodo. Poi dovranno esserci ancora diverse uscite (Lazaro, Agoume, Sensi e Salcedo; Brazao andrà alla Ternana), fra cui Sebastiano Esposito, a segno in tre dei quattro test fin qui disputati dai nerazzurri, per ultimo quello col Psg: sull’attaccante ci sono Verona e Cagliari".