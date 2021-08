Mercato Inter, incontro di mercato col Sassuolo: sono tre i nomi sul tavolo

Dialoghi in corso tra la dirigenza nerazzurra e quella neroverde: tre nomi sul tavolo tra le parti per presente e futuro

Oltre ai dialoghi sull’asse Milano-Londra con il Chelsea per Romelu Lukaku, l’Inter nelle scorse ore ha parlato anche con il Sassuolo. Sono tre i nomi sul tavolo con la dirigenza neroverde, come svelato oggi dal Corriere dello Sport: “Ieri l'Inter ha incontrato Carnevali con il quale in passato si è parlato tanto di Raspadori. Il baby azzurro rimane un obiettivo, ma per il futuro: per il presente i nerazzurri vogliono Gianluca Scamacca e cercano, complici i buoni rapporti con il Sassuolo, la formula giusta. Ai neroverdi piace Satriano per il quale anche Inzaghi stravede”, si legge.