FCIN1908 / Inter, doppio colpo Arnautovic-Taremi? Necessaria questa condizione

L’ Inter si muove per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Dirigenza al lavoro su più tavoli e non è da escludere un doppio colpo. Sia Taremi che Arnautovic all’Inter? È la domanda che si pongono nelle ultime ore molti tifosi nerazzurri.

Secondo quanto verificato da FCIN1908.it, al momento è difficile. Il primo colpo sarebbe Marko Arnautovic in ordine, poi Mehdi Taremi solo in caso di cessione di Joaquin Correa. Il margine per fare entrambi i colpi per ora non c’è. Prima va sbloccata la questione Tucu, poi possono arrivare due punte all’Inter. Questa al momento è la situazione, altrimenti ci sarà solo un colpo in attacco.