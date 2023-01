FCIN1908 – Inter, Fonseca lascia e si trasferisce al Montevideo Wanderers: i dettagli

Nuova esperienza per Matias Fonseca, centrocampista italo-uruguaiano classe 2001 di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito all'Imoles

Nuova esperienza per Matias Fonseca, centrocampista italo-uruguaiano classe 2001 di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito all'Imolese in Serie C. Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo con il club uruguagio Montevideo Wanderers per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo.