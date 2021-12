CM – Frattesi e non solo, Marotta vuole un’Inter ‘all’italiana’: c’è un altro nome

I dirigenti dell'Inter sono costantemente al lavoro per migliorare la squadra di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno

Inter a caccia di rinforzi, più per il mercato estivo che per quello invernale. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per migliorare la rosa di Simone Inzaghi e guardano soprattutto all’Italia per i possibili colpi in entrata. Questi i due nomi che fa oggi Calciomercato.com: “L'Inter guarda al futuro con un'idea ben precisa in testa: aumentare il numero di italiani in rosa per cementificare il gruppo. Per questo oltre a Frattesi del Sassuolo, a centrocampo sta iniziando a prendere quota l'idea di affondare il colpo con l'Atalanta per Matteo Pessina, che potrebbe prendere il posto del partente Vecino”, si legge.