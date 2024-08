L'Inter ha raggiunto l'accordo per la cessione del classe 2004 Issiaka Kamate all'AVS Futebol SAD, come anticipato in esclusiva da FCIN1908.it

L'Inter ha raggiunto l'accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto del classe 2004 Issiaka Kamate all'AVS Futebol SAD, come anticipato in esclusiva da FCIN1908.it.