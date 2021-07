Sky – L’Inter vuole inserire due esterni. Il punto su Bellerin e Telles

L'obiettivo dell'Inter è quello di inserire nella rosa di Inzaghi un esterno destro e uno sinistro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Bellerin ha chiesto all'Arsenal di andarsene per passare all'Inter, i Gunners per ora non hanno aperto al prestito. Telles è in uscita dallo United, potrebbe andare via in prestito, ma serve tempo. Dimarco ha qualche estimatore, ma Inzaghi non lo vuole cedere".