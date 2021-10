Inter, missione di Ausilio per il colpo a centrocampo: due nomi per gennaio

La dirigenza nerazzurra si sta muovendo per regalare a Simone Inzaghi un colpo in mezzo al campo a gennaio

Oltre a un attaccante, l’ Inter cerca un centrocampista per il mercato invernale. Viste le difficoltà nel trovare un sostituto di Marcelo Brozovic, la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi stanno pensando a profili diversi, con il possibile abbassamento di Nicolò Barella davanti alla difesa per far rifiatare il croato.

Ne parla così Calciomercato.com: “Nicolò Barella, uno dei calciatori maggiormente cresciuti negli ultimi mesi, è forse quello che incarna meglio queste caratteristiche tutte assieme e che si candida a venire incontro alle esigenze del suo allenatore, in caso di necessità. Vista la specificità del ruolo, la missione di Ausilio di individuare un nuovo playmaker pronto da subito per inserirsi negli schemi dell'Inter non appare semplice. Ecco perché non è da escludere che i nerazzurri possano optare per un profilo con qualità differenti - magari un interno di centrocampo - che possa colmare il vuoto lasciato da Barella quando questo verrà spostato qualche metro più indietro. Torna dunque di moda il nome di Nahitan Nandez, in parola col presidente del Cagliari Giulini per lasciare la Sardegna a gennaio, dopo essere stato sedotto e abbandonato proprio dall'Inter nella precedente finestra di trasferimenti. E occhio al nome di Donny van de Beek, offerto pure alla Juventus dal suo agente, alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la fallimentare esperienza al Manchester United”, si legge.