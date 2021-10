Inter, dubbi sul partner di Dzeko con la Lazio. Inzaghi ha una missione post sosta

Da Sky Sport arrivano importanti indicazioni di campo verso la ripresa del campionato contro la Lazio di sabato

Chi accanto a Edin Dzeko nell’attacco dell’ Inter ? È uno dei grandi dubbi di Simone Inzaghi verso la sfida con la Lazio in programma sabato, dopo la sosta per le nazionali. Il bosniaco va infatti verso una maglia da titolare al centro del reparto, mentre i dubbi sono sul partner offensivo, come riportato da Sky Sport.

Queste le parole di Andrea Paventi, inviato di Sky alla Pinetina oggi: “Evidente che Lautaro e Correa si giocano la maglia d’attacco accanto a Dzeko, dipenderà molto da come torneranno venerdì sera a Roma i due argentini. La squadra sarà già lì, la mattina successiva arriveranno poi Sanchez e Vidal. L’altra volta Inzaghi puntò su Lautaro, ma gli argentini arrivarono un giorno prima. Si sta confermando anche in nazionale il Toro, l’allenatore deciderà solo all’ultimo dopo aver parlato coi giocatori. Correa è sicuramente un’alternativa importante, come Sanchez. I post del giocatore non sono piaciuti, ora deve ritrovare fiducia, ha classe e rendimento, ieri ha trovato anche un bell’assist in nazionale, sarà anche lui un’alternativa in attacco, anche se non subito per la Lazio.