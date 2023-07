CM – Inter, deadline allo United per Onana e ottimismo: le ultimissime

L'Inter fissa la deadline al Manchester United per André Onana: ecco le ultimissime sulla trattativa in corso

“L’Inter ha rifiutato la prima proposta economica messa sul piatto dal Manchester United per il portiere camerunese, pari a 45 milioni di euro. Filtra comunque ottimismo circa l'ok definitivo di Viale della Liberazione per il rilancio dei Red Devils, che dovrebbero spingersi a offrire circa 50 milioni di euro per realizzare l'affare, più bonus (47+6). Anche Onana ha dato il proprio assenso, come testimonia il messaggio che sa di addio al nerazzurro postato sui propri social, mentre le piste che portano a Justin Bijlow, David Raya e Diogo Costa sono molto meno battute”, si legge.