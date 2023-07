Sky Uk – Onana, United ottimista nell’affare con l’Inter. Accordo attorno ai 52 mln di euro?

Continuano le trattative tra l'Inter e il Manchester United per il portiere scelto da Ten Hag come rinforzo per i Red Devils

La trattativa tra l'Inter e il Manchester United per Onana prosegue. I due club lavorano per trovare un'intesa che potrebbe essere raggiunta attorno ai 52 milioni di euro bonus inclusi.

Secondo quanto si legge su Sky Sports News, lo United sarebbe ottimista riguardo alla proposta di 40 milioni di sterline più 5 di bonus, circa 52 milioni di euro complessivi, e pensa che si possa trovare un accordo. Onana vuole firmare per lo United ed è l'obiettivo preferito di Ten Hag per la porta del Manchester, anche per le sue caratteristiche di gioco con i piedi utili in costruzione.