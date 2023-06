Sky: “Inter, già prenotato Frattesi: c’è un accordo di massima”

In caso di addio di Marcelo Brozovic, l'Inter chiuderà con il Sassuolo per Davide Frattesi: c'è già un accordo di massima

Sono ore calde per il futuro di Marcelo Brozovic in casa Inter. È il principale indiziato a lasciare Milano, ecco le ultime notizie raccolte da FcInter1908 sul croato. E l’Inter - fa sapere Sky Sport - ha già prenotato Davide Frattesi in caso di addio di Brozovic.