Libero – Lotito spara alto per Correa. L’Inter ha fatto la sua offerta all’agente

Il club nerazzurro sembra avere come priorità proprio l'argentino anche secondo Libero e avrebbe già fatto una proposta all'agente

"Lotito ha sparato alto - scrive Libero - chiedendo 38 mln mentre i nerazzurri non vorrebbero spenderne più di 30. Dialoghi in corso con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, che prova a trovare una quadra tra le parti dopo averla trovata con i dirigenti interisti per il suo assistito, un contratto di 4 anni a 4 mln a stagione".