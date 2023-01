Sky – Inter, avanti per Darmian e Dzeko: in agenda due nomi top in scadenza 2024

Quello di Milan Skriniar ha la priorità assoluta, ma in casa Inter ci sono tanti contratti in scadenza che il club nerazzurro proverà quanto prima a prolungare

Quello di Milan Skriniar ha la priorità assoluta, ma in casa Inter ci sono tanti contratti in scadenza che il club nerazzurro proverà quanto prima a prolungare. A cominciare da quelli di Matteo Darmian ed Edin Dzeko. Per quanto riguarda il difensore ex Manchester United, c'è la concreta possibilità che si arrivi presto a una fumata bianca. Darmian rinnoverà a cifre più contenute rispetto allo stipendio attualmente percepito, ma al contempo l'Inter inserirà un'opzione per prolungare eventualmente l'accordo di un'altra stagione. Rinnovo che potrebbe arrivare anche per Edin Dzeko, anche se con il bosniaco i discorsi potrebbero entrare nel vivo dopo la sessione invernale di mercato.