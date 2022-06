FCIN1908 / Radu-Cremonese, Braida e Damiani in sede Inter per chiudere

L'agente e il dirigente sono arrivati negli uffici di via della Liberazione per incontrare i dirigenti nerazzurri

L'Inter non lavora in queste ore solo sul mercato in entrata ma anche sul mercato in uscita. E tra i calciatori che lasceranno la squadra nerazzurra c'è anche il portiere Radu. Nei giorni scorsi il suo agente aveva detto che ci sarebbe stato un confronto con il club sul futuro dell'estremo difensore e quel momento è arrivato.