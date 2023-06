Sky – Inter, non solo Retegui: 4 dei nomi sulla lista per l’attacco

L'unica certezza al momento è Lautaro Martinez nell'attacco di Simone Inzaghi: poker di nomi in chiave mercato per l'Inter

Poker di nomi per l'attacco dell'Inter. L'unica certezza al momento è Lautaro Martinez nella rosa di Simone Inzaghi. Romelu Lukaku vorrebbe giocare ancora in nerazzurro, ma tornerà al Chelsea e non c'è ancora l'accordo per la prossima stagione. Il Tucu Correa può partire, ha deluso fin qui a Milano, mentre Edin Dzeko è sempre più vicino al Fenerbahce (a 0).