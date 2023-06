Biasin: “Inter, priorità Lukaku. 0 chance che torni Zaniolo, per Milinkovic serve…”

Da Romelu Lukaku a Marcelo Brozovic e non solo. Su Twitch, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter al canale di calciomercato.it: “Ritorno Lukaku? Il Chelsea vorrebbe vendere tutti in Arabia Saudita perché significherebbe recuperare parte dei tanti milioni spesi. Per me sarebbe un miracolo riportare Lukaku, in questo momento è la priorità dell’Inter.