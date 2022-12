Sky – Inter-Darmian, volontà reciproca di rinnovare. Presto summit per D’Ambrosio

Novità sul fronte rinnovi di contratto in casa Inter per Sky Sport. Sia per Matteo Darmian che per Danilo D'Ambrosio

Alessandro Cosattini

Novità sul fronte rinnovi di contratto in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, si va verso il rinnovo biennale di Matteo Darmian, in scadenza al 30 giugno 2023. C’è la volontà reciproca di proseguire.

Presto - sempre per Sky - ci sarà un incontro anche per un altro giocatore in scadenza, ovvero Danilo D’Ambrosio. L’Inter è pronta a trattare anche per il suo prolungamento di contratto.

(Fonte: SS24)