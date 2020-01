Sky – Inter, Satriano atterrato a Milano: tra poco le visite mediche

In attesa di capire come si evolverà la trattativa last minute per Islam Slimani, ultima idea per l’attacco, l’Inter si muove nel reparto offensivo anche in prospettiva.

Come riportato da Sky Sport, infatti, è da pochi minuti atterrato a Milano Martin Satriano, giovane attaccante del Nacional classe 2001 di nazionalità uruguaiana che i nerazzurri hanno individuato come rinforzo per il futuro. Ora, il giocatore svolgerà le visite mediche con il nuovo club.

(Fonte: Sky Sport)