CdS – Inter, si complica l’arrivo di Scamacca. Dybala? Occhio anche ad un altro nome

L'Inter non vuole privarsi di Lautaro Martinez e Lautaro Martinez non vuole lasciare l'Inter e Milano. Anche per questo, il club nerazzurro pare disposto a sacrificare altre pedine - si parla di Skriniar o Bastoni - pur di tenere con sé il Toro. La partenza dell'argentino non è un'opzione pensata da Viale della Liberazione ma la permanenza dell'attaccante porta a nuovi scenari sul fronte offensivo. "Con la permanenza di Lautaro, è difficile pensare ad un arrivo di Scamacca, ancora di più se le valutazioni del Sassuolo dovessero restare superiori ai 45 milioni di euro. Meglio provarci con Dybala, allora ma solo a certe condizioni (ingaggio anche inferiore ai 6 milioni di euro ma bonus abbondanti), oppure, nell’ottica di aggiungere un centravanti, tornare su Zapata. Sempre che l’Atalanta non esageri con le sue pretese, dopo una stagione complicata da una lunga serie di infortuni per il colombiano", racconta il Corriere dello Sport.