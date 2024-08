Inter, scenario a sorpresa in uscita: “C’è un nome che è stato proposto alla Roma”

In attesa di definire nei dettagli l'arrivo di Tomas Palacios in difesa, l'Inter continua a lavorare anche in uscita

Marco Macca Redattore 22 agosto - 11:15

In attesa di definire nei dettagli l'arrivo di Tomas Palacios in difesa, l'Inter continua a lavorare anche in uscita.

Secondo quanto riporta oggi il Giornale, a salutare i nerazzurri potrebbe essere Joaquin Correa, da tempo in uscita: l'attaccante argentino, in scadenza di contratto nel 2025, sarebbe stato proposto a sorpresa alla Roma: