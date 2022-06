CorSera – Inter, accordo con Dybala e… questa convinzione. Il vero prezzo di Skriniar

Da un lato il sacrificio illustre di Milan Skriniar, dall’altro il possibile arrivo a zero di Paulo Dybala: le novità sul mercato dell'Inter

Alessandro Cosattini

Da un lato il sacrificio illustre di Milan Skriniar, con il PSG che fa sul serio per portarlo in Francia. Dall’altro il possibile arrivo a zero di Paulo Dybala, che aspetta i nerazzurri. Guido De Carolis, noto giornalista del Corriere della Sera, in diretta su Twitch ha fatto il punto sul mercato dell’Inter.

"L’Inter deve chiudere con un attivo di cassa di 60 milioni, per farlo serve incassare. Per Skriniar è stato posto un prezzo da 70 milioni, il PSG ha chiesto di aspettare per risolvere la questione allenatore, la promessa è di arrivarci e aggiustare. Sono arrivati ad offrire 55, poi bisogna prendere un difensore, se parte de Vrij bisognerà prendere un altro. Bremer è un ottimo giocatore, su Milenkovic, è un buon giocatore, ma se metti via Skriniar e de Vrij qualcosa forse cedi, ma se non puoi fare diversamente tieni quelli lì, anche perché tante risorse per fare la difesa non le avrai.

Dybala non ha grandi offerte. Il Milan si è interessato a Dybala, ma lì dipende dalle pretese. I rossoneri non vogliono spendere quel tipo di soldi. La Roma è più solida, ma il giocatore ci sta pensando. L’Inter quindi da un lato rischia un po’, ma è convinta di riuscire a portarla a casa, piazzare gli esuberi e prendere Dybala che ha un accordo per un quadriennale da 6 milioni più uno di bonus.

(Fonte: Twitch calciomercato.it)