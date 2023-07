CdS – Inter-Sommer, affare già impostato. E c’è la mossa per l’affondo su Trubin

L'Inter si muove per il doppio colpo in porta per sostituire Onana e Handanovic: ecco la strategia per il duo Sommer-Trubin

L’Inter si muove per il dopo André Onana. E parte dal terzo portiere, ovvero Raffaele Di Gennaro, ieri in sede per gli ultimissimi dettagli. Oggi farà le visite mediche e poi firmerà per un anno, con opzione per una seconda stagione. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, “il titolare, o meglio i titolari, evidentemente, saranno altri. Già perché l’idea dell’Inter è quella di aver un tandem di numeri uno che si andranno a giocare il posto: il giovane, e in rampa di lancio, Trubin, assieme al più esperto Sommer.