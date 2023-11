Andrea Colpani è sulla lista dell’Inter per presente e futuro. Il giocatore è sotto contratto col Monza fino al 2028, ma - sottolinea calciomercato.com - “l’Inter si è già mossa per il classe '99: Marotta ha fissato un incontro con i dirigenti del Monza a fine stagione, in quanto vuole capire se ci sono i margini per portarlo i nerazzurro e a che cifre; a oggi siamo intorno ai 20 milioni”, si legge. Verrà monitorato da qui a fine stagione in vista dell’estate.