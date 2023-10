L’Inter continua a pensare a Mehdi Taremi per l’attacco. In estate si era parlato di lui prima dell’arrivo di Marko Arnautovic, il nome resta d’attualità in chiave mercato per i nerazzurri e per il Milan. In scadenza al 30 giugno 2024, l’attaccante è valutato dal Porto circa 10 milioni di euro. Se non dovesse lasciare il club a gennaio, il rischio concreto sarebbe di perderlo a 0 in estate.