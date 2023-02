Inter, domani la gara con l’Udinese: sono 3 gli osservati speciali in chiave mercato

Domani l’Inter ospita l’Udinese a San Siro alle 20.45 per la 23ª giornata di Serie A. Saranno tre gli osservati speciali in campo

Domani l’Inter ospita l’Udinese a San Siro alle 20.45 per la 23ª giornata di Serie A. Saranno tre gli osservati speciali in campo dei dirigenti nerazzurri in chiave mercato. La priorità è il campo, con l’Udinese prima e il porto in Champions League mercoledì, ma occhio ai possibili rinforzi per la nuova stagione.