Pedullà – Inter rinuncia a Balogun. Doppia mossa in attacco: Arnautovic + Taremi

Il club nerazzurro deve completare il reparto avanzato e secondo il giornalista non è più sul calciatore dell'Arsenal

L'Inter, completato con Audero il reparto portieri e con Samardzic la mediana, deve lavorare per una punta da regalare ad Inzaghi . Balogun è considerato uno dei primi obiettivi nerazzurri ma da quanto scrive Alfredo Pedullà, il club interista si sarebbe tirato fuori dalla corsa e lo avrebbe comunicato all'Arsenal. Il giocatore è nel mirino del Monaco e non solo.

Sempre secondo lo stesso giornalista quindi l'Inter ora starebbe lavorando su due profili, Arnautovic e Taremi. Il primo è pronto a forzare la mano con il Bologna per trasferirsi a Milano e per il secondo i dirigenti interisti sarebbero pronti ad aumentare l'offerta del Porto. L'Inter ha intenzione di prendere due attaccanti e trovare una squadra a cui poi cedere Correa, si legge in un tweet.