Inter, verso il mercato: “Ripartono i dialoghi, ecco l’urgenza più concreta”

La vera priorità della società nerazzurra in chiave mercato verso la finestra invernale: dirigenti al lavoro

Dirigenti al lavoro in casa Inter in vista del mercato di gennaio. La priorità la indica Calciomercato.com dopo le prime 7 giornate di Serie A e le prime due di Champions League: "L’urgenza più concreta è quella relativa all’attacco: l’Inter non ha un vice Dzeko e il bosniaco, a 35 anni suonati, non può giocarle tutte. Correa, il suo vice, ha caratteristiche estremamente diverse e Sanchez (che ultimamente si mostra anche insofferente a causa delle tante panchine) non offre le giuste garanzie fisiche. Ecco perché Ausilio e Marotta (che quotidianamente si confrontano con Inzaghi) proveranno a riprendere i dialoghi che per stessa ammissione di Carnevali, avevano già aperto con il Sassuolo". I nomi sono sempre quelli di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, entrambi molto apprezzati.