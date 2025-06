Il procuratore si è occupato come intermediario della trattativa che ha portato il mister al club arabo. Con lui ha lavorato anche il figlio del tecnico

Dietro all'opera di convincimento che l'Al-Hilal ha fatto per portare Simone Inzaghi nel campionato arabo c'è Federico Pastorello. Il procuratore, che di recente con l'Inter ha fatto diversi affari, da Lukaku (prima che si separassero) fino a de Vrij e Acerbi, ha lavorato da intermediario alla trattativa che ha portato all'addio del tecnico italiano al club nerazzurro. In un post sui social ha pubblicato le foto del momento della firma tra Inzaghi e il club saudita.

Una firma che è arrivata a Parigi su un biennale da più di 50 mln. Con loro, al tavolo degli sceicchi, c'era anche un'altra figura evidentemente centrale nell'approdo di Simone all'Al-Hilal. Si tratta di suo figlio Tommaso, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi, che lavora nel calcio come agente.

"Sono davvero onorato di annunciare uno degli accordi più prestigiosi per la PP Management (l'agenzia di Pastorello.ndr). Simone Inzaghi è diventato l'allenatore dell'Al-Hilal con un contratto di 2 anni. È stato un grande lavoro di squadra e ringrazio Tommaso Inzaghi e Luca Bascherini per il grande supporto fornito", si legge nel post pubblicato dall'agente sulla sua pagina Instagram.

Nelle foto è in posa con i proprietari del club e mister Inzaghi, ma compare anche il figlio dell'allenatore che ha convinto suo padre a lasciare l'Inter per sposare la causa milionaria del club arabo. Anche Tommaso ha postato le foto insieme a suo padre nel momento della firma. Tanti i like da chi ritiene abbia fatto un ottimo lavoro.