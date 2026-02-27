Tempi difficili per Simone Inzaghi alla guida dell'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter ha perso la vetta della classifica

Marco Macca Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 15:32)

Tempi difficili per Simone Inzaghi alla guida dell'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter, reduce da quattro pareggi nelle ultime sei partite di campionato, ha perso la vetta della classifica, subendo tante critiche. I tifosi sono addirittura arrivati a chiederne l'esonero, come scrive il Corriere della Sera:

"Nelle 39 partite alla guida dell’Al Hilal ha tenuto una media punti altissima (2.41 a gara) ma la vita in Arabia per Simone Inzaghi si è improvvisamente complicata. Dopo aver vinto 14 delle prime 17 giornate di campionato e aver accumulato un rassicurante vantaggio di sette punti sulle rivali, la marcia ha subito un brusco rallentamento con quattro pareggi nelle ultime sei sfide, compreso il deludente 1-1 di sabato scorso contro l’Al Taawon. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dal canto suo, le ha vinte tutte, portandosi addirittura in testa a +3 sulla squadra di Inzaghi, il tutto quando mancano undici giornate".

"Insomma, il cammino è ancora lungo e può succedere di tutto, ma di certo l’ex allenatore dell’Inter naviga in acque più agitate, tanto che i tifosi hanno iniziato a chiederne l’esonero. Alla squadra viene contestato un gioco poco spettacolare e produttivo. Inzaghi, che ha un contratto ricchissimo (26 milioni netti all’anno fino al 2027) dovrà voltare pagina già a partire dalla prossima partita contro l’Al Shabab".

(Fonte: Corriere della Sera)