Inter, l’input di Zhang: non solo i «soliti noti», si valutano offerte per questi 10

Non basterà la cessione di Hakimi per il bilancio nerazzurro: tutti i giocatori che possono partire da qui a fine mercato

L’Inter ha le idee chiare, Beppe Marotta e Piero Ausilio direttamente da Rimini hanno più volte ribadito il concetto: non c’è alcuna intenzione di sacrificare un altro big oltre ad Achraf Hakimi. Non basterà la sola cessione del marocchino per far respirare il bilancio dei nerazzurri, ma ci sono altri giocatori che possono partire in questa finestra di mercato e portare un bel tesoretto nelle casse dell’Inter. Dai soliti noti Radja Nainggolan e Joao Mario a Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti, sono 10 in totale i nomi per cui l’Inter è pronta a valutare offerte. Ne ha parlato in modo approfondito Calciomercato.com.