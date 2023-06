Sport – Kessie, vertice Inter-Barcellona post Champions. Rifiutati questi 2 interisti

Per la prossima stagione nel mirino dell'Inter c'è sempre il centrocampista del Barça, ex Milan, Franck Kessié . L'ex rossonero sembra voler tornare in Italia e il club nerazzurro sembra essere quello più interessato al suo ingaggio.

Secondo Sport "Il centrocampista africano preferirebbe rimanere al Barça ma in caso di partenza vorrebbe decidere la sua prossima destinazione. E lì, tutto fa pensare che si sentirebbe molto più a suo agio tornando in Italia a giocare nell'Inter. Il problema del Barça con Kessié è che i club italiani sono quasi in bancarotta e quest'estate non investiranno denaro contante. Né l'Inter, né il Milan, né la Juve faranno grosse spese, motivo per cui cercano formule economicamente appetibili per il club blaugrana. E, con l'Inter, si continua a discutere di scambi di giocatori".