Romano: “Koulibaly, Al Hilal convinto di convincerlo. Il Chelsea non lo dà all’Inter”

La società nerazzurra lo aveva chiesto in prestito ma il club londinese vuole cedere il calciatore ex Napoli a titolo definitivo. Dirà di sì al campionato arabo?

Neves anche per convincere Koulibaly al trasferimento nel campionato arabo. Se non bastassero i tanti soldi offerti al difensore per lasciare la Premier League, l'Al Hilal prova a convincerlo anche con altri acquisti. Fabrizio Romano spiega che il club arabo è convinto che l'affare quasi concluso col centrocampista portoghese che gioca in Premier League, nei Wolwes, potrebbe portare anche alla firma dell'ex Napoli.