Sky – Lautaro-Barça, si farà sul serio. E L’Inter si siederà a trattare per questa cifra

Non è affatto chiusa la questione che potrebbe portare al Barcellona Lautaro Martinez entro la fine di questo calciomercato estivo. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club catalano non ha abbandonato l’idea di portare al Camp Nou l’attaccante argentino, e prima o poi arriverà a fare sul serio.

La clausola rescissoria da 111 milioni di euro che avrebbe permesso al giocatore di liberarsi dal contratto con i nerazzurri è ormai scaduta lo scorso 7 luglio. Dunque, il Barça dovrà trattare con l’Inter. Che, riferisce Sky, per una cifra intorno ai 110 milioni di euro potrebbe sedersi al tavolo della trattativa per parlare con i blaugrana e provare eventualmente a trovare un accordo.

Il Barcellona, dal canto suo, potrebbe provare ad abbassare la cifra cash, inserendo magari dei calciatori in qualità di contropartite. Si è parlato, per esempio, di Junior Firpo, anche se la valutazione (41 milioni di euro) al momento sembra fuori mercato.

(Fonte: Sky Sport)