Lautaro, incontro con l’Inter fissato: trattativa per il rinnovo fino al 2026

Fabrizio Romano si rifà alle parole del procuratore del calciatore per parlare della trattativa per il prolungamento di contratto

Lautaro Martinez vuole rimanere all'Inter. Lo ha detto e ribadito oggi il suo agente, Alejandro Camano. Ha spiegato di avere un appuntamento già fissato con il club per parlare del rinnovo.

Fabrizio Romano, giornalista di Skysport, a questo proposito scrive: "L'Inter ha in programma un incontro con Lautaro Martineze il suo agente la prossima settimana, si aprirà la trattativa per un nuovo contratto. Trattative per estendere l'accordo fino a giugno 2026".