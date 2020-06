Mundo Deportivo – Lautaro, è partita a poker. Marotta sa trattare come pochi: le distanze

Una partita a poker. Viene definita così, in Spagna, la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. El Toro, già d’accordo con il club catalano, ha una clausola da 111 milioni di euro che gli spagnoli non vogliono, né possono pagare. L’Inter ha alzato il muro: nessuno sconto sul centravanti argentino, nessun margine di trattativa.

“Barcellona e Inter proseguono la loro partita a poker per Lautaro Martinez. Gli italiani vogliono più cash (tra 80 e 90 milioni di euro) oltre ad un giocatore. I catalani insistono nel non voler superare i 65 milioni di euro e offrono due giocatori. Sono giorni che le posizioni sono ferme. Ma i club continuano a trattare”, scrive Francesc Aguilar, firma del Mundo Deportivo.

“Il Barcellona ha nel cassetto l’accordo con Lautaro Martinez. L’Inter, a sua volta, continua ad affidarsi alla clausola da 111 milioni. Quando scadranno i termini, il trasferimento andrà negoziato. Il braccio di ferro resta interessante e Beppe Marotta è un dirigente che sa condurre trattative come pochi altri”, sentenzia Aguilar.

L’Inter non si muove dalla sua richiesta: 111 milioni di euro o 90 più Firpo. Al Barcellona il compito di trovare i soldi.