Inter, il Torino vuole trattenere Lazaro: presto colloqui, i granata vogliono uno sconto

Fra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Valentino Lazaro. Attualmente in prestito al Torino, l'esterno austriaco è di proprietà del club nerazzurro, che presto si siederà al tavolo con i granata per una possibile cessione estiva a titolo definitivo:

"Nel pesante restyling che il Torino opererà sulle fasce (Singo potrebbe essere l’elemento da sacrificare sul mercato, Aina è a fine contratto e dovrebbe tornare in Premier, Rodriguez e Vojvoda sono in forte dubbio per ragioni differenti, Bayeye andrà in prestito in Serie B) uno dei pochi a rimanere potrebbe essere Valentino Lazaro, protagonista di una buona stagione, interrotta in anticipo per un problema all’adduttore della coscia destra".