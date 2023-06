Nel vertice di ieri in sede, Simone Inzaghi ha chiesto all'Inter garanzie tecniche in vista dell'inizio della prossima stagione

Nel vertice di ieri in sede, Simone Inzaghi ha chiesto all'Inter garanzie tecniche in vista dell'inizio della prossima stagione. Questo è quanto riferisce Biasin su Libero:

"Ecco, se da una parte Inzaghi è riconoscente alla proprietà per averlo protetto anche nei momenti più difficili della stagione, dall’altra non è disposto ad accettare un’altra estate di “sofferenza”. L’ex “tecnico in bilico” non intende più vestirei panni del “parafulmine”, soprattutto perché gli ultimi due mesi di grande calcio lo hanno portato a scalare tante posizioni nella virtuale classifica degli allenatori più bravi e ambiti. Per intenderci, oggi non avrebbe grosse difficoltà a trovare panchine importanti".