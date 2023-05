GdS – Lazaro, Torino ha opzione di riscatto a 6 mln. “Chissà che l’Inter non…”

“L’infortunio al ginocchio è stato una dura botta per Lazaro, che ha saltato 10 partite a inizio 2023 e ora è recuperato. Ventitré presenze in campionato, qualche assist e zero gol in Serie A con il Torino. I granata hanno un’opzione per il riscatto a sei milioni di euro e il contratto del ragazzo è in scadenza con l’Inter nel 2024. Chissà che i nerazzurri non abbassino le pretese”, spiega la rosea.