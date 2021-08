In Germania – Inter, novità su Lazaro: entra nel mirino del Borussia Dortmund

Emerge una pista di mercato a sorpresa per il futuro di Valentino Lazaro: su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund

Emerge una pista di mercato a sorpresa per il futuro di Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato in Germania da Sport1, infatti, al laterale austriaco, in uscita dall'Inter, starebbe pensando il Borussia Dortmund, che si sarebbe aggiunto ad Eintracht Francoforte e Benfica come pretendente al calciatore.