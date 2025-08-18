La conferma di Sky Sport: Lookman è tornato in queste ore in Italia, l'Atalanta lo multerà ma il futuro è ancora da decifrare

L'Inter si ritira dalla corsa per Ademola Lookman . Come annunciato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nelle prossime ore i nerazzurri comunicheranno all'entourage del nigeriano la scelta di tirarsi fuori, dopo che l'Atalanta non ha accettato l'offerta dell'Inter da 45 mln di euro, bonus compresi.

Ora Sky Sport ha riportato una novità: Ademola Lookman, infatti, è rientrato oggi in Italia ma resta da capire se tornerà ad allenarsi a Bergamo, dopo la richiesta ufficiale di essere ceduto.

"Dopo la trattativa con l’Inter, che non è più andata avanti, e questi giorni passati fuori dall’Italia, ci sarà da capire se riprenderà subito ad allenarsi con la squadra.