Zazzaroni: “Lookman, è finita ma vi dico grazie. Inter ha cambiato strategia perché…”

"Questa singolare, assurda trattativa-non-trattativa è stata per me un'esperienza social tra le più gratificanti e divertenti", commenta Zazzaroni
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter ha definitivamente chiuso la porta ad Ademola Lookman, optando per rinforzare la squadra in altri ruoli o con altri profili. La notizia è stata data anche da Fabrizio Romano.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che ha raccontato tutti gli aggiornamenti sin dall'inizio, ha voluto commentare così l'epilogo della "serie" Lookman:

"La serie è finita, andate in pace. L'Inter ha cambiato totalmente strategia ritenendosi "in difetto" a centrocampo e in difesa. Non davanti (...).

Questa singolare, assurda trattativa-non-trattativa è stata per me un'esperienza social tra le più gratificanti e divertenti. Vi ho sempre informato con onestà e puntualità, ora vi dico grazie", ha scritto Zazzaroni su Instagram.

