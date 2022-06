Sky – Lukaku, Inter raddoppia l’offerta. Buoni rapporti col Chelsea: affare allargato?

Al momento, non è ancora arrivata una risposta all'Inter dal Chelsea sulla questione del prestito di Lukaku. Come riferisce Sky Sport, i due club, dopo la call di ieri, si erano lasciati con l'impegno di risentirsi. I Blues, nello specifico, avevano assicurato nuovi contatti con una controproposta ai nerazzurri, che però ancora non c'è stata. Il nuovo contatto potrebbe arrivare in serata, ma anche domani mattina. L'Inter si aspetta che il Chelsea chieda tra i 15 e i 20 milioni di euro per il prestito oneroso di Lukaku. Dal canto suo, dal club nerazzurro c'è la disponibilità a raddoppiare l'attuale offerta (già giudicata insufficiente dai londinesi) di 5 milioni di euro, per arrivare così a 10 (magari a 12 con i bonus).