CorSera – Inter-Lukaku, il Chelsea prende tempo: ancora nessuna risposta, ma ore calde

Tardano ad arrivare novità sul futuro di Romelu Lukaku. Come riferisce il Corriere della Sera, il Chelsea non ha ancora fatto il prezzo atteso dall'Inter , che attende di conoscere le richieste dei Blues per l'attaccante belga. Da Londra prendono dunque tempo, ma la trattativa resta assolutamente viva:

"L'atteso secondo round per conoscere il futuro di Romelu Lukaku, inizialmente programmato per il pomeriggio di oggi, non è andato in scena. Il Chelsea avrebbe dovuto chiamare per dare una risposta all'Inter intenzionata a prelevare con la formula del prestito oneroso Big Rom, determinato a tornare a Milano dopo un'annata deludente con Tuchel a Londra.I nerazzurri nella prima video-conferenza con il management londinese e alla presenza dell'avvocato Ledure che rappresenta il belga, avevano messo sul piatto la cifra di 5 milioni. Proposta considerata insoddisfacente dagli inglesi che puntano ad ottenere 15 milioni. Resta da capire se il colloquio si svolgerà domani: l'Inter può spingersi fino a 10 milioni. Poi parallelamente si svolgeranno le trattative per Dumfries, per il quale il Chelsea ha manifestato interesse. Peraltro i londinesi hanno chiesto informazioni anche sui tre centrali di difesa, da Skriniar (che interessa al Psg), a Bastoni (nel mirino anche del Tottenham) passando per De Vrij, accostato allo United di Ten Hag."