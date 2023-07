“Lukaku, chi sei?”. All’Inter se lo chiedono tutti. Big Rom. Grosso, fragile e imprevedibile

"Lukaku, chi sei?". E' la domanda che tutti, all'Inter e non solo, si stanno ponendo. Nessuno riesce a spiegarsi il perché di certe scelte del belga

"Lukaku, chi sei?". E' la domanda che tutti, all'Inter e non solo, si stanno ponendo. Nessuno riesce a spiegarsi il perché di certe scelte del belga, protagonista di uno dei voltafaccia più clamorosi degli ultimi anni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La domanda di ieri, “Lukaku, che fai?”, adesso ha cambiato forma: “Lukaku, chi sei?”. Se lo chiedono tutti, da Milano a Londra, perfino a Torino. Se lo domanda l’Inter, che pure pensava di conoscere a fondo il suo presunto innamorato. Se lo chiede il popolo nerazzurro, che gli ha messo in testa una corona, non una ma due volte. Pure il Chelsea si fa la stessa domanda: pensava di essersene sbarazzato, dopo aver fatto salire l’offerta dell’Inter a 35 milioni più 5, e poi ha scoperto improvvisamente che il belga non voleva più andare nel club al quale giurava eterno amore."