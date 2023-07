Inter-Musah, blitz di Ausilio a ottobre. “Ma a rubare l’occhio di Piero è stato…”

Tra i profili cerchiati dall'Inter per il centrocampo dopo l'arrivo di Frattesi e oltre a Samardzic c'è anche Musah , classe 2002 in uscita dal Valencia. "Circa due ore e mezza di volo per dare un’occhiata al database, sistemare qualche appunto e concentrarsi sulla relazione di un giocatore in particolare: Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia. Quel giorno - era il 18 ottobre 2022 - si giocava Siviglia-Valencia e Ausilio era lì, sulle tribune del Sanchez Pizjuàn per vedere da vicino il giocatore", rivela calciomercato.com.

Ausilio, però, quel giorno fu stregato da un altro calciatore: "Ma in quella partita il giocatore che ha rubato l’occhio ad Ausilio è stato un altro: Giorgi Mamardashvili. Portiere georgiano classe 2000 che ha da poco finito l’Europeo Under 21 e che quel giorno era riuscito a fermare Rafa Mir, Isco e il Papu Gomez. Tutti meno il Coco Lamela, l’unico a segnargli. La prestazione è stata comunque positiva e Ausilio si è appuntato quel nome che in queste settimane è stato accostato più volte all’Inter in caso di cessione di Onana", rimarca il portale. Il portiere del Valencia, però, ha una valutazione alta, tanto che al momento Trubin e Sommer sono i primi in lista per sostituire Onana.