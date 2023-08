Romelu Lukaku è ormai a un passo dal ritorno in Serie A: "Sono nervoso... domani volerò a Roma per firmare"

Romelu Lukaku ormai a un passo dalla Roma. Intercettato da HLN.be in Belgio per un torneo giovanile a Boom - dove suo figlio ha giocato la sua prima partita con l'Anderlecht - Big Rom ha infatti dichiarato: "Sono nervoso... Domani volerò a Roma per firmare".